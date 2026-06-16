Devlet Bahçeli : La TURKPA revêt une importance particulière dans le développement des relations entre les États turciques frères

Bakou, 16 juin, AZERTAC

Dans le cadre de sa visite officielle en Türkiye, le secrétaire général de l’Assemblée parlementaire des États turciques (TURKPA), Ramil Hassan, s’est entretenu, mardi 16 juin, avec le président du Parti d’Action nationaliste (MHP), Devlet Bahçeli, a-t-on appris auprès de la TURKPA.

Il a été indiqué que, lors de la rencontre, des informations détaillées ont été fournies sur les activités de la TURKPA et qu’un large échange de vues a eu lieu concernant les projets futurs.

Devlet Bahçeli a mis en avant l’importance particulière accordée à la TURKPA, ainsi que le rôle spécifique de l’organisation dans le développement des liens entre les États turciques frères et dans le passage de la coopération entre les parlements à une nouvelle étape. Le président du parti a également indiqué qu’il continuerait à apporter un soutien global aux activités de la TURKPA.