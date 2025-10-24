l’Agence de Presse Nationale d’Azerbaïdjan

POLITIQUE

Discussions sur le renforcement de la coopération entre l'Azerbaïdjan et l'Organisation des États turciques

Bakou, 24 octobre, AZERTAC

Vendredi 24 octobre, le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères, Djeyhoun Baïramov, a rencontré le secrétaire général de l'Organisation des États turciques (OET), Koubanytchbek Omuraliev, qui est en visite en Azerbaïdjan.

Lors de l’entretien, les parties ont discuté des priorités de la présidence azerbaïdjanaise au sein de l'OET, des questions inscrites au programme de l'organisation et des projets futurs.

Le ministre Djeyhoun Baïramov a souligné que le renforcement de l'amitié, de la fraternité et de la coopération dans tous les domaines au sein de l'organisation était une priorité absolue, que l'Azerbaïdjan soutenait sans relâche les mesures, initiatives et idées prises par l'OET pour concrétiser ce potentiel, et qu'il était important de renforcer et d'élargir le secrétariat et le statut d'observateur de l'organisation auprès des institutions internationales.

Les parties ont souligné l'importance de la Déclaration du Karabagh et des décisions adoptées lors des sommets de Choucha et de Guébélé pour une coopération multiforme au sein de l'organisation. Le Secrétaire général a félicité l'Azerbaïdjan pour l’excellente organisation des événements accueillis dans le pays.

Les mesures visant à mettre en œuvre les initiatives présentées par l'Azerbaïdjan lors du sommet de Guébélé ont également été examinées, et un échange de vues a eu lieu sur d’autres questions d'intérêt commun.

 

