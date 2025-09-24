Discussions sur les projets initiés par l'Azerbaïdjan avec la directrice régionale de la Banque mondiale pour le Caucase du Sud
Bakou, 24 septembre, AZERTAC
Le ministre azerbaïdjanais de l'Énergie, Parviz Chahbazov, a rencontré une délégation conduite par Roland Pryce, directrice régionale de la Banque mondiale pour le Caucase du Sud.
L'avancement des projets mis en œuvre dans le cadre de la coopération entre l'Azerbaïdjan et la Banque mondiale dans le secteur de l'énergie a fait l’objet de discussions lors de l’entretien.
Les discussions ont également porté sur les énergies traditionnelles et renouvelables, les infrastructures électriques, l'efficacité énergétique, les corridors d'énergie verte initiés par l'Azerbaïdjan et d'autres projets potentiels.
