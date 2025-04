Dix mémorandums de coopération internationale signés dans le cadre du Forum tenu à Bakou

Bakou, 29 avril, AZERTAC

Des mesures importantes ont été prises pour élargir la coopération entre les organisations non gouvernementales (ONG) azerbaïdjanaises et les ONG internationales dans le cadre du Forum intitulé « L’Action solidaire : renforcer les ONG du Sud global pour un monde nouveau et juste » se poursuit avec des panels à Bakou.

Des mémorandums de coopération ont été signés avec des représentants d'ONG provenant de différents pays lors de la deuxième journée du Forum.

L'Agence pour le soutien de l'État aux organisations non gouvernementales a conclu un accord de coopération avec les bureaux de représentation de la Chine et de l'Ouzbékistan.

En outre, diverses ONG azerbaïdjanaises ont signé des documents de coopération mutuelle avec des organisations internationales.

Les mémorandums signés prévoient la mise en œuvre de projets conjoints dans divers domaines, tels que droits de l’homme, protection sociale, changement climatique, droits des personnes handicapées et renforcement de la société civile.