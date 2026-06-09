Dix-neuf membres d'équipage azerbaïdjanais de navires endommagés en mer d'Azov rapatriés
Bakou, 9 juin, AZERTAC
Dix-neuf citoyens azerbaïdjanais, membres d'équipage de navires endommagés le 5 juin par des attaques de drones en mer d'Azov, ont été rapatriés.
Selon le service de presse du ministère des Affaires étrangères, leur arrivée est prévue le 9 juin vers midi.
Par ailleurs, les corps de Gismet Aliyev, né en 1969, et de Fouad Oroudjov, né en 1981, ont été retrouvés lors des opérations de recherche et de sauvetage.
Après l'accomplissement des formalités requises, les corps des quatre personnes retrouvées et des deux personnes qui les accompagnaient à Ieïsk devraient être rapatriés dans les prochains jours.
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