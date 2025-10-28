Djabraïl : Le président de la République participe à l’ouverture de la route menant à la Centrale électrique solaire « Şefeq »

Djabraïl, 28 octobre, AZERTAC

Le président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, a participé le 28 octobre à l’ouverture de la route menant à la Centrale électrique solaire « Şefeq », située sur le territoire de la région de Djabraïl, à partir du 197e kilomètre de la route Hadjigaboul-Behremtepé-frontière de l’Arménie.

Le président du Conseil d’administration de l’Agence nationale des routes, Saleh Mammadov, a fourni au chef de l’État des informations sur le projet.

Il a été indiqué que la route a une longueur totale de 11,5 kilomètres et une largeur de 6 mètres, comportant deux voies de circulation. Sa construction a été réalisée conformément à l’ordonnance signée en décembre dernier par le président de la République.

Il convient de noter que la mise en service de cette nouvelle route contribuera à la sécurité de la circulation dans cette zone et à assurer des déplacements plus confortables pour la population.