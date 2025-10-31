Djabraïl: Des représentants du corps diplomatique visitent le village de Horovlou

Bakou, 31 octobre, AZERTAC

Des représentants du corps diplomatique accrédités en Azerbaïdjan et des membres des organisations internationales ont visité, vendredi 31 octobre, le village de Horovlou de la région de Djabraïl.

Des diplomates étrangères ont été informés des travaux de de restauration et de construction effectués dans le village après sa libération de l'occupation.

Il convient de noter que plus de 100 représentants de 51 pays et de 12 organisations internationales participent à cette visite.

La délégation est accompagnée par Hikmet Hadjiyev, assistant du président de la République, chef du Département de la politique étrangère à l’Administration présidentielle.