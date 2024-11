Djamilatou Consimbo : En participant à la COP29, j’ai pour objectif de partager les avancées agro-écologiques dans mon pays

Bakou, 18 novembre, AZERTAC

« Je suis entrepreneure dans le domaine de la pisciculture. Nous sommes spécialisés dans la production des aliments de haute qualité en vue de soutenir les pisciculteurs sur le plan local et de participer à la sécurité alimentaire », a dit Djamilatou Consimbo, entrepreneure du Burkina Faso, participant à la COP29, dans une interview à l’AZERTAC.

Ella dit qu’en participant à la COP29, visait à partager les avancées agro-écologiques dans son pays, de partager les innovations en vue de contribuer à la résilience du changement climatique et aussi identifier des partenariats au Burkina Faso.

« Ce que j’attends de la COP29, c’est que les initiatives soient prises en vue de favoriser le développement du secteur agricole en Afrique, encourager les jeunes à s’investir davantage dans les domaines de l’agriculture et de pisciculture. Il y a un grand nombre de jeunes qui sont sans emploi, je suis sûre que l’agriculture est la solution pour quitter sortir de cette impasse », a estimé Djamilatou Consimbo.

« La COP29 est bien organisée, il y a les volontaires qui sont accueillants. Il y a à manger, à boire, on est content. La température est bonne, Bakou est une belle ville, la sécurité est bonne, tout se passe bien, on est bien accueilli, on se sent chez soi », a-t-elle ajouté.