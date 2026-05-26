Djavid Gourbanov : La reprise de la circulation du train de voyageurs Bakou–Tbilissi–Bakou est un événement très important

Tbilissi, 26 mai, AZERTAC

« La reprise de la circulation du train de voyageurs Bakou–Tbilissi–Bakou après une interruption de six ans constitue un événement très important. Cette décision, adoptée avec le soutien du président azerbaïdjanais Ilham Aliyev et du Premier ministre géorgien Irakli Kobakhidze, est très importante pour nos peuples », a déclaré le vice-ministre azerbaïdjanais du Numérique et des Transports, Djavid Gourbanov, dans une interview accordée aux journalistes à Tbilissi.

À cette occasion, le vice-ministre a adressé ses félicitations à tout le monde et a ajouté : « Nous attendions cet événement depuis longtemps — depuis six ans. Il s’agit réellement du premier service de ce type depuis la pandémie. Les conditions dans les trains sont très bonnes. »

Selon lui, la reprise de cette liaison ferroviaire améliore les relations entre la Géorgie et l’Azerbaïdjan et facilite le déplacement des personnes. Il l’a qualifié de très important pour les deux peuples.

« Nous espérons que de tels projets pacifiques et positifs se poursuivront. Je présente encore une fois mes félicitations à tous et leur souhaite du succès », a déclaré Djavid Gourbanov.