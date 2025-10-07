Djeyhoun Baïramov : La fraternité et la confiance mutuelle entre les États turciques constituent une base solide pour envisager l'avenir avec espoir

Bakou, 7 octobre, AZERTAC

Dans le cadre de notre organisation, fondée sur une langue, une histoire et des traditions communes et fondée par le Traité de Nakhtchivan, la coopération s'est développée dans plus de 35 domaines politiques, économiques et culturels.

C’est ce qu’a indiqué le ministre des Affaires étrangères de la République d'Azerbaïdjan, Djeyhoun Baïramov, lors de la réunion du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'Organisation des États turciques à Guébélé.

Selon lui, la dynamique des relations de coopération établies sur la base de la fraternité et de la confiance mutuelle entre les États turciques, à un moment où la confiance dans les organisations internationales est ébranlée, est non seulement une source de fierté pour nous tous, mais aussi une base solide pour envisager l'avenir avec espoir. « Aujourd'hui, nous écouterons les propositions des États membres visant à renforcer davantage notre organisation. L'augmentation du nombre de sommets annuels de l’Organisation des États turciques à deux, à l'initiative du président Ilham Aliyev, a créé l'occasion d'une discussion flexible, approfondie et détaillée sur nos opportunités de coopération », a estimé Djeyhoun Baïramov.