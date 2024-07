Djeyhoun Baïramov : L’Azerbaïdjan est intéressé par la poursuite des projets conjoints avec l’Iran

Bakou, 8 juillet, AZERTAC

« L’Azerbaïdjan et l’Iran sont liés par des racines religieuses et historiques. L’élection présidentielle s’est tenue dans le pays voisin et le peuple iranien a élu un nouveau président. L’Azerbaïdjan est intéressé par la poursuite des projets conjoints avec l’Iran », a déclaré le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères, Djeyhoun Baïramov, dans une interview aux journalistes.

Le ministre des Affaires étrangères a souligné que les projets conjoints et la vision commune entre les deux pays continueraient de se développer et que les relations s’étendraient encore davantage.