Djeyhoun Baïramov : Les efforts constants de l'Azerbaïdjan visent à instaurer la paix et la stabilité dans notre région
Bakou, 7 octobre, AZERTAC
« Face aux défis sécuritaires mondiaux et régionaux actuels, une coordination politique globale et une démonstration de solidarité sont essentielles » a déclaré le ministre des Affaires étrangères de la République d'Azerbaïdjan, Djeyhoun Baïramov, lors de la réunion du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'Organisation des États turciques à Guébélé.
Le ministre azerbaïdjanais a souligné que la force de l'Organisation des États turciques pourrait jouer un rôle plus important en tant que symbole d'unité au sein de la nouvelle architecture de sécurité internationale en cours de formation. « Les efforts constants et les activités déterminées de l'Azerbaïdjan en faveur de la normalisation des relations avec l'Arménie, avec laquelle il est en conflit depuis des décennies, visent également à instaurer la paix et la stabilité dans notre région », a-t-il ajouté.
COORDONNÉES DE L’AUTEUR
d’autres nouvelles
Le président ouzbek Mirzioïev est en visite en Azerbaïdjan
- 06.10.2025 [18:27]
Le président kazakh Tokaïev arrive en visite en Azerbaïdjan
- 06.10.2025 [17:45]
Le président kirghiz Japarov entame une visite en Azerbaïdjan
- 06.10.2025 [16:44]
Les cours du pétrole augmentent sur les bourses mondiales
- 06.10.2025 [14:50]
Jeux de la CEI : 8 disciplines sportives au programme d’aujourd'hui
- 06.10.2025 [11:03]
France: Le nouveau gouvernement dévoilé sans grand changement
- 06.10.2025 [10:17]
Jeux de la CEI : trois lutteurs azerbaïdjanais décrochent les médailles
- 04.10.2025 [18:52]
La Journée de la ville est célébrée à Djabraïl
- 04.10.2025 [18:43]
Une tireuse azerbaïdjanaise remporte la médaille d’argent aux Jeux de la CEI
- 04.10.2025 [17:42]
Jeux de la CEI : une boxeuse azerbaïdjanaise remporte la médaille d’or
- 04.10.2025 [15:39]
Une boxeuse azerbaïdjanaise décroche l’argent aux Jeux de la CEI
- 04.10.2025 [14:29]
La Semaine mondiale de l'espace est lancée
- 04.10.2025 [12:54]
Le prix du pétrole azerbaïdjanais en hausse sur les bourses
- 04.10.2025 [11:57]
Aujourd’hui, c’est la Journée de la ville de Djabraïl
- 04.10.2025 [10:16]
Le président Ilham Aliyev : Le monde turcique est notre famille !
- 04.10.2025 [08:36]
Jeux de la CEI/lutte libre: un athlète azerbaïdjanais remporte le bronze
- 03.10.2025 [20:18]
Une campagne de plantation d’arbres organisée à Muchfigabad
- 03.10.2025 [19:26]
Le 11e Sommet des présidents de parlement des pays du G20 prend fin
- 03.10.2025 [14:05]
Jeux de la CEI: le gymnaste azerbaïdjanais Magsoud Mahsoudov remporte l’or
- 03.10.2025 [13:05]
Une gymnaste azerbaïdjanaise décroche le bronze aux Jeux de la CEI
- 03.10.2025 [13:04]
Le prix du pétrole azerbaïdjanais en diminution sur les bourses
- 03.10.2025 [12:52]
Les prix de l’or et de l’argent enregistrent une hausse sur les bourses
- 03.10.2025 [12:49]
Les cours du pétrole enregistrent une hausse sur les bourses mondiales
- 03.10.2025 [12:36]
Le 7e Concours international d'architecture de Bakou prend fin
- 03.10.2025 [10:16]