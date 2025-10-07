Djeyhoun Baïramov : Les efforts constants de l'Azerbaïdjan visent à instaurer la paix et la stabilité dans notre région

Bakou, 7 octobre, AZERTAC

« Face aux défis sécuritaires mondiaux et régionaux actuels, une coordination politique globale et une démonstration de solidarité sont essentielles » a déclaré le ministre des Affaires étrangères de la République d'Azerbaïdjan, Djeyhoun Baïramov, lors de la réunion du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'Organisation des États turciques à Guébélé.

Le ministre azerbaïdjanais a souligné que la force de l'Organisation des États turciques pourrait jouer un rôle plus important en tant que symbole d'unité au sein de la nouvelle architecture de sécurité internationale en cours de formation. « Les efforts constants et les activités déterminées de l'Azerbaïdjan en faveur de la normalisation des relations avec l'Arménie, avec laquelle il est en conflit depuis des décennies, visent également à instaurer la paix et la stabilité dans notre région », a-t-il ajouté.