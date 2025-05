Djeyhoun Baïramov : Notre position sur les tensions entre l’Inde et le Pakistan est entièrement fondée sur le droit international

Bakou, 10 mai, AZERTAC

« La position de l’Azerbaïdjan sur les tensions entre l’Inde et le Pakistan, comme sur d’autres questions, est entièrement fondée sur le droit international », a dit le chef de la diplomatie azerbaïdjanaise, Djeyhoun Baïramov, dans son interview accordée aux journalistes.

Selon le ministre, la dernière escalade des tensions entre les parties a été provoquée par des frappes sur le territoire pakistanais. « Cela a créé une tension très sérieuse. Nous avons déclaré que cela était inacceptable et nous l’avons condamné. Dans le même temps, nos appels aux deux parties visaient à mettre fin aux tensions le plus rapidement possible et à résoudre le problème au niveau politique et diplomatique. Même si quelqu’un n’est pas satisfait de notre position, nous pensons que c’est une approche très logique », a ajouté Djeyhoun Baïramov.