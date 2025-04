Djeyhoun Baïramov : Nous sommes intéressés par une coopération potentielle avec l'OSCE dans le domaine du déminage

Bakou, 25 avril, AZERTAC

« Nous sommes intéressés par une coopération potentielle avec l’OSCE dans le domaine de la reconstruction et du déminage dans les territoires libérés de l’occupation », a déclaré le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères Djeyhoun Baïramov lors d'une conférence de presse tenue le 25 avril avec le secrétaire général de l'OSCE, Feridun Sinirlioglu.

« Les travaux de restauration et de construction se poursuivent rapidement dans les territoires libérés de l’occupation. Chaque mois, des anciens déplacés internes retournent dans leur terre natale. Cependant, le plus grand obstacle à ce processus est la menace des mines terrestres. Au total, l’Arménie a posé plus d’un million de mines et d’engins explosifs dans ces territoires », a fait savoir le ministre des Affaires étrangères.

Djeyhoun Baïramov a ajouté : « Actuellement, des opérations de déminage sont menées avec la participation des agences gouvernementales compétentes et des organisations internationales. Cependant, le déminage complet des territoires est un processus de longue haleine et exigeant des ressources, qui se poursuivra dans les années à venir. Malheureusement, jusqu'à présent, environ 400 de nos citoyens ont été victimes d'explosions de mines, dont 70 ont perdu la vie. La plupart des victimes sont des civils ».