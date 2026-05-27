Djeyhoun Baïramov informe le Secrétaire général de l'ONU du processus de normalisation des relations entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie

Bakou, 27 mai, AZERTAC

Le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères, Djeyhoun Baïramov, a rencontré le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, dans le cadre de sa visite de travail à New York.

Au cours de cette rencontre, les parties ont discuté du programme de coopération actuel entre l'Azerbaïdjan et l'ONU, ainsi que de la situation actuelle dans la région.

Le ministre Baïramov a fait savoir que l'Azerbaïdjan coopérait fructueusement avec l'ONU et ses agences spécialisées. Il a souligné avec satisfaction de l’excellente organisation de la 13e session du Forum urbain mondial, qui s'est tenue à Bakou du 17 au 22 mai 2026.

Baïramov a également donné des informations détaillées sur la situation actuelle et les réalités de la région pendant la période post-conflit, les travaux de restauration et de construction visant à assurer le retour digne des anciens déplacés internes dans leurs terres, le processus de normalisation des relations entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, les mesures de confiance, ainsi que la menace des mines dans la région.