Djeyhoun Baïramov: La route TRIPP est une étape importante en termes de diversification des connexions dans notre région

Bakou, 7 octobre, AZERTAC

« Pour que notre coopération soit plus significative et durable, nous devons renforcer notre potentiel économique et développer les investissements et les échanges commerciaux mutuels entre les membres de notre organisation », a estimé le ministre des Affaires étrangères de la République d'Azerbaïdjan, Djeyhoun Baïramov, lors de la réunion du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'Organisation des États turciques à Guébélé.

Selon lui, les États membres de l’organisation jouent un rôle de passerelle entre les continents européen et asiatique en organisant des lignes de transport, de logistique et de transit géographiquement naturelles. « L'organisation États turciques dispose d'énormes opportunités dans ce sens. Cette ligne fait également partie intégrante du Couloir médian. L'annonce de la route TRIPP dans le cadre du Sommet de Washington, qui permettra une circulation fluide entre les régions occidentales de l'Azerbaïdjan et le Nakhtchivan via le corridor de Zenguézour, constitue une étape importante pour la diversification des connexions dans notre région », a estimé le ministre des Affaires étrangères.