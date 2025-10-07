Djeyhoun Baïramov: La route TRIPP est une étape importante en termes de diversification des connexions dans notre région
Bakou, 7 octobre, AZERTAC
« Pour que notre coopération soit plus significative et durable, nous devons renforcer notre potentiel économique et développer les investissements et les échanges commerciaux mutuels entre les membres de notre organisation », a estimé le ministre des Affaires étrangères de la République d'Azerbaïdjan, Djeyhoun Baïramov, lors de la réunion du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'Organisation des États turciques à Guébélé.
Selon lui, les États membres de l’organisation jouent un rôle de passerelle entre les continents européen et asiatique en organisant des lignes de transport, de logistique et de transit géographiquement naturelles. « L'organisation États turciques dispose d'énormes opportunités dans ce sens. Cette ligne fait également partie intégrante du Couloir médian. L'annonce de la route TRIPP dans le cadre du Sommet de Washington, qui permettra une circulation fluide entre les régions occidentales de l'Azerbaïdjan et le Nakhtchivan via le corridor de Zenguézour, constitue une étape importante pour la diversification des connexions dans notre région », a estimé le ministre des Affaires étrangères.
COORDONNÉES DE L’AUTEUR
d’autres nouvelles
Le président ouzbek Mirzioïev est en visite en Azerbaïdjan
- 06.10.2025 [18:27]
Le président kazakh Tokaïev arrive en visite en Azerbaïdjan
- 06.10.2025 [17:45]
Le président kirghiz Japarov entame une visite en Azerbaïdjan
- 06.10.2025 [16:44]
Les cours du pétrole augmentent sur les bourses mondiales
- 06.10.2025 [14:50]
Jeux de la CEI : 8 disciplines sportives au programme d’aujourd'hui
- 06.10.2025 [11:03]
France: Le nouveau gouvernement dévoilé sans grand changement
- 06.10.2025 [10:17]
Jeux de la CEI : trois lutteurs azerbaïdjanais décrochent les médailles
- 04.10.2025 [18:52]
La Journée de la ville est célébrée à Djabraïl
- 04.10.2025 [18:43]
Une tireuse azerbaïdjanaise remporte la médaille d’argent aux Jeux de la CEI
- 04.10.2025 [17:42]
Jeux de la CEI : une boxeuse azerbaïdjanaise remporte la médaille d’or
- 04.10.2025 [15:39]
Une boxeuse azerbaïdjanaise décroche l’argent aux Jeux de la CEI
- 04.10.2025 [14:29]
La Semaine mondiale de l'espace est lancée
- 04.10.2025 [12:54]
Le prix du pétrole azerbaïdjanais en hausse sur les bourses
- 04.10.2025 [11:57]
Aujourd’hui, c’est la Journée de la ville de Djabraïl
- 04.10.2025 [10:16]
Le président Ilham Aliyev : Le monde turcique est notre famille !
- 04.10.2025 [08:36]
Jeux de la CEI/lutte libre: un athlète azerbaïdjanais remporte le bronze
- 03.10.2025 [20:18]
Une campagne de plantation d’arbres organisée à Muchfigabad
- 03.10.2025 [19:26]
Le 11e Sommet des présidents de parlement des pays du G20 prend fin
- 03.10.2025 [14:05]
Jeux de la CEI: le gymnaste azerbaïdjanais Magsoud Mahsoudov remporte l’or
- 03.10.2025 [13:05]
Une gymnaste azerbaïdjanaise décroche le bronze aux Jeux de la CEI
- 03.10.2025 [13:04]
Le prix du pétrole azerbaïdjanais en diminution sur les bourses
- 03.10.2025 [12:52]
Les prix de l’or et de l’argent enregistrent une hausse sur les bourses
- 03.10.2025 [12:49]
Les cours du pétrole enregistrent une hausse sur les bourses mondiales
- 03.10.2025 [12:36]
Le 7e Concours international d'architecture de Bakou prend fin
- 03.10.2025 [10:16]