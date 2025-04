Djeyhoun Baïramov: Le problème des mines en Azerbaïdjan est préoccupant pour la région dans son ensemble

Bakou, 25 avril, AZERTAC

« Près de 400 personnes ont été tuées dans des explosions de mines terrestres depuis novembre 2020. Il s’agit d’une source de danger grave non seulement pour nous, mais aussi pour la région dans son ensemble ». a déclaré le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères Djeyhoun Baïramov, lors d'une conférence de presse conjointe avec Mme Kaja Kallas, Haute représentante de l’Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, vice-présidente de la Commission européenne, tenue le 25 avril à Bakou.

Le ministre a indiqué que l’une des orientations les plus importantes pour l’Azerbaïdjan était la restauration et la reconstruction des territoires restés sous occupation pendant 30 ans. « L’un des principaux éléments de ce processus et le facteur qui crée la plus grande difficulté est le problème des mines terrestres. L’Azerbaïdjan consacre d’énormes ressources à cette fin. Mais l’ampleur du problème est si vaste que nous devrons lutter contre lui pendant encore de nombreuses années, bien que cinq ans se soient écoulés depuis la fin de la guerre », a dit Djeyhoun Baïramov.

« Il existe une coopération avec l'Union européenne dans ce domaine. L'Azerbaïdjan souhaite élargir cette coopération et mettre en œuvre de grands projets avec l'Union européenne. Nous espérons qu'une attention particulière sera accordée à cette question dans les années à venir », a souligné le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères.