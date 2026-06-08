Djeyhoun Baïramov: Les projets menés conjointement par l’Azerbaïdjan, la Türkiye et la Géorgie se poursuivent sans interruption

Bakou, 8 juin, AZERTAC

« Dans le cadre des discussions d’aujourd’hui, nous avons eu l’occasion d’examiner l’état d’avancement des projets mis en œuvre entre nos trois pays depuis la dernière réunion, ainsi que d’échanger nos points de vue sur les nouveaux projets en cours et les nouvelles orientations de coopération potentielles à la lumière des enjeux actuels. Par ailleurs, les défis communs auxquels nous sommes confrontés ont également été abordés », a dit le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères, Djeyhoun Baïramov, lors de sa déclaration à la presse à l’issue de la 10e réunion trilatérale des ministres des Affaires étrangères azerbaïdjanais, turc et géorgien, tenue à Istanbul.

« Notre région, située au carrefour de l'Europe et de l'Asie, est parfaitement consciente des processus qui se déroulent autour d'elle, dans un contexte de tensions internationales et régionales », a-t-il ajouté.

Selon lui, l’agenda entre l'Azerbaïdjan, la Türkiye et la Géorgie est très chargé et les projets menés conjointement par ces pays se poursuivent sans interruption.

« Avec la participation conjointe de l'Azerbaïdjan, de la Géorgie et de la Türkiye, l'importance des corridors énergétiques, de transport et commerciaux reliant l'Est et l'Ouest s'est accrue encore plus au cours de la période actuelle », a précisé le ministre.

Il convient de noter que la 10e réunion trilatérale des ministres des Affaires étrangères de Türkiye, d'Azerbaïdjan et de Géorgie s’est soldée par la signature de la Déclaration d'Istanbul.