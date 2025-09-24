Djeyhoun Baïramov prononce un discours à la 80e session de l’Assemblée générale de l’ONU

Bakou, 24 septembre, AZERTAC

Le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères, Djeyhoun Baïramov, a prononcé un discours lors de la réunion de haut niveau sur l’Initiative pour le développement mondial (GDI), tenue en marge de la 80e session de l’Assemblée générale de l’ONU à New York.

Dans son discours, le ministre a souligné que les relations d’amitié entre l'Azerbaïdjan et la Chine avaient récemment été élevées au niveau d'un partenariat stratégique multilatéral. Il a réitéré le soutien de l'Azerbaïdjan à l’Initiative pour le développement mondial, à l'Initiative pour la sécurité mondiale, à l'Initiative pour la civilisation mondiale et à la nouvelle Initiative pour le climat mondiale proposée par la Chine.

Baïramov a souligné que ces initiatives servaient à promouvoir la paix, la stabilité et la prospérité dans le monde entier.

Djeyhoun Baïramov a également fait savoir que l'Azerbaïdjan était un partenaire fiable dans la coopération régionale, soulignant les contributions de son pays à la paix, à la connectivité accrue et au développement durable à travers des projets transformateurs tels que les corridors de transport Est-Ouest et Nord-Sud, en particulier le Couloir médian reliant la Chine et l'Asie centrale à l'Europe.