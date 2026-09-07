Dmytro Shlapachenko : La coopération entre l'Azerbaïdjan et l'ONU dans le domaine du climat donne des résultats concrets

Bakou, 7 septembre, AZERTAC

« L’organisation de cette Semaine du climat est tout à fait louable. J’estime qu’elle revêt une grande importance pour les Nations Unies aujourd’hui. Nous sommes très heureux de collaborer avec toutes les parties prenantes concernées et tout particulièrement avec le gouvernement azerbaïdjanais pour son hospitalité et pour la promotion d’un programme aussi remarquable et convaincant. Les Nations Unies n’ont ménagé aucun effort pour apporter leur soutien tout au long de ce processus », a fait savoir le coordonnateur résident des Nations Unies (ONU) en Azerbaïdjan, Dmytro Shlapachenko, lors du panel intitulé « De Bakou à la COP31 : maintenir la dynamique dans un monde fragmenté ».

« Nous avons mobilisé 25 institutions des Nations Unies pour soutenir les activités liées à la COP29. Je tiens à souligner le travail que nous menons par l'intermédiaire du Groupe mondial de mise en œuvre de la COP29 dans le cadre de cette initiative de mise en œuvre. Cela inclut la Plateforme de transparence climatique, mise en place conjointement avec la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et la présidence de la COP29. Dans ce cadre, un dialogue de haut niveau a été organisé à Bonn concernant les premiers rapports biennaux sur la transparence des pays et la préparation du deuxième cycle de rapportage. Il s'agit d'une étape d'une importance capitale pour planifier la voie à suivre », a ajouté Dmytro Shlapachenko.

Soulignant que le Cadre de coopération pour la période 2026-2030 a été signé grâce à l’excellent travail de l’Équipe de pays des Nations Unies et du gouvernement azerbaïdjanais, Dmytro Shlapachenko a également dit : « Grâce à la COP29 et à l’impact qu’elle a suscité, ce cadre comprend de nombreuses dispositions opérationnelles liées au climat, et nous nous réjouissons que cette coopération porte des fruits concrets. »