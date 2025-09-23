Donald Trump : Les changements climatiques sont la plus grande escroquerie de l’histoire de l’humanité

New York, 23 septembre, AZERTAC

Selon le président américain Donald Trump, l’empreinte carbone est une duperie fabriquée par des personnes mal intentionnées. C’est une escroquerie.

Il a raillé l’Europe: « Félicitations! », en relevant que les pays européens ont réduit leur empreinte carbone de 37%, mais au prix de grands sacrifices. « Qu’est-ce que vous avez accompli? Vous avez détruit des emplois et les émissions mondiales ont augmenté de 57%, notamment à cause de la Chine et d’autres pays. »

Le Président Trump s’est aussi impatienté devant les écologistes radicalisés aux États-Unis qui veulent éliminer les vaches: « C’est insensé! »

L’ONU, souvent, crée de nouveaux problèmes que nous devons résoudre, a d’abord avancé le Président des États-Unis, M. Donald Trump, en évoquant le problème des migrations non contrôlées. « Vos pays sont en train d’être détruits », a-t-il mis en garde ses homologues.

Selon lui, l’ONU finance des attaques qui visent les pays occidentaux, qui visent leurs frontières. M. Trump s’est plaint que l’ONU aide des centaines de milliers de migrants à se rendre illégalement aux États-Unis, « des migrants que nous devons ensuite chasser ».

« Vous vous rendez compte? »

Selon le Président Trump, l’Europe a été « envahie par des migrants illégaux et personne ne fait rien pour les chasser ». Il a cité en exemple le cas de Londres et craint que cela entraîne la mort de l’Europe de l’Ouest si rien n’est fait. Il a aussi conseillé de penser aux contribuables qui travaillent sans relâche alors que leur pays est en voie de destruction.