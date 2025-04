Donald Trump : Les États-Unis restent un fervent défenseur de la souveraineté, de l'indépendance et de l'intégrité territoriale de l'Azerbaïdjan

Bakou, 10 avril, AZERTAC

Le président américain Donald Trump a félicité le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev à l'occasion de la fête de Novrouz.

Soulignant que Novrouz est une fête de paix, de prospérité et de renouveau pour tous, le président américain a également noté dans sa lettre : « Nos pays ont une riche histoire de collaboration et je me réjouis des grandes choses que nous pourrons accomplir dans les années à venir. J’apprécie le soutien et l’amitié de l’Azerbaïdjan envers notre partenaire Israël, et je salue les mesures que votre pays et l’Arménie ont prises pour apporter la paix dans la région.

Je me réjouis de travailler avec vous alors que nos pays progressent rapidement vers le succès. Les États-Unis restent un fervent défenseur de la souveraineté, de l’indépendance et de l’intégrité territoriale de l’Azerbaïdjan ».