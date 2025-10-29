Donald Trump salue la rencontre entre les dirigeants d’Azerbaïdjan et d’Arménie : « Une belle histoire de réconciliation »

Bakou, 29 octobre, AZERTAC

Le président américain Donald Trump est revenu sur la rencontre historique entre le président azerbaïdjanais Ilham Aliev et le Premier ministre arménien Nikol Pachinian, qui s’était tenue le 8 août à la Maison-Blanche.

S’exprimant lors du sommet de la Coopération économique Asie-Pacifique (APEC) en Corée du Sud, M. Trump a qualifié cet événement de « belle histoire de réconciliation », soulignant le rôle déterminant joué par les États-Unis dans le rétablissement du dialogue entre Bakou et Erevan.

Un moment charnière dans le processus de paix

« Regardez ce qui s’est passé entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie… Nous avons réussi à arrêter la guerre. Les deux pays sont venus, et pas à pas, une compréhension mutuelle est née entre eux. C’était comme un miracle — deux grandes nations ont trouvé un langage commun », a déclaré Donald Trump devant les participants du sommet.

Le président américain a présenté la rencontre d’août comme un symbole d’espoir et de succès diplomatique, ajoutant que cet épisode prouve l’efficacité du dialogue direct et de la volonté politique dans la résolution des conflits de longue durée.

Des résultats tangibles à Washington

La réunion à Washington, tenue sous les auspices de la Maison-Blanche, est considérée comme l’un des rounds de négociations les plus productifs entre Bakou et Erevan depuis plusieurs années. Les deux dirigeants y ont discuté d’un projet de traité de paix et ont atteint des accords préliminaires sur plusieurs points clés des relations bilatérales.

Selon des observateurs, cette rencontre a marqué un tournant dans le processus de normalisation entre les deux pays du Caucase du Sud, longtemps divisés par le conflit du Karabagh.