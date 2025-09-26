Donald Trump va imposer une série de droits de douane à partir du 1er octobre

Bakou, 26 septembre, AZERTAC

Le président américain Donald Trump a annoncé jeudi que des droits de douane, s'ajoutant aux larges droits réciproques imposés aux pays du monde entier, seront prélevés sur certains produits à compter du 1er octobre, indique l’agence de presse Xinhua.

"A compter du 1er octobre 2025, nous imposerons des droits de douane de 100% sur tous les produits pharmaceutiques de marque ou brevetés, à moins qu'une entreprise ne construise son usine de fabrication pharmaceutique en Amérique", a déclaré M. Trump jeudi sur les réseaux sociaux, précisant qu'était entendu par là une construction devant démarrer ou étant déjà en cours.

Dans un autre message publié le même jour, M. Trump a écrit : "Nous imposerons des droits de douane de 50% sur tous les meubles de cuisine, mobiliers de salle de bain et produits associés à compter du 1er octobre 2025. De plus, nous imposerons des droits de douane de 30% sur les meubles rembourrés."

"La raison en est l'inondation à grande échelle de ces produits aux Etats-Unis par d'autres pays étrangers", a écrit M. Trump. "C'est une pratique très injuste, mais nous devons protéger, pour des raisons de sécurité nationale et autres, notre processus de fabrication".

Le président Trump a également annoncé un droit de douane de 25% à compter du 1er octobre sur les "camions lourds (gros !)" fabriqués en dehors des Etats-Unis. "Nous avons besoin que nos camionneurs soient financièrement sains et solides, pour de nombreuses raisons, mais surtout pour des raisons de sécurité nationale !" a-t-il déclaré.

Auparavant, lorsque l'administration Trump a imposé des droits de douane sur l'acier, l'aluminium, le cuivre et les automobiles, les constructeurs automobiles américains ont envisagé de s'approvisionner davantage au Mexique afin de bénéficier des concessions prévues par l'Accord Canada-Etats-Unis-Mexique (ACEUM), selon les médias locaux.

Les statistiques du Bureau des statistiques du travail montrent qu'en raison des droits de douane, le prix des meubles sur le marché américain en août 2025 était supérieur de 4,7% à celui d'août 2024. Et le prix du mobilier de salon et de salle à manger a augmenté de 9,5% au cours des 12 derniers mois.

En ce qui concerne les produits pharmaceutiques, M. Trump avait déclaré en août que les Etats-Unis commenceraient par appliquer un "petit droit de douane" sur les médicaments importés avant de porter les droits à 150% dans les 18 mois, puis à 250% à terme.

Les fabricants de médicaments américains ont pris au sérieux les menaces tarifaires de M. Trump, ont rapporté jeudi les médias. Ils ont dévoilé leurs plans de construction ou d'expansion de leurs activités de fabrication aux Etats-Unis dans les années à venir. Mais il est difficile pour les petits fabricants de savoir à quels risques ils s'exposent.

La Cour suprême examinera en octobre si l'administration Trump peut utiliser ses pouvoirs d'urgence pour justifier ses droits de douane considérables sur les autres pays.