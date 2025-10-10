Douchanbé : Le président Aliyev participe à une réception officielle donnée en l’honneur des chefs d’Etat de la CEI VIDEO

Douchanbé, 10 octobre, AZERTAC

Vendredi 10 octobre, à Douchanbé, le président de la République du Tadjikistan, Emmomali Rahmon, a donné une réception officielle en l’honneur des chefs d’Etat de la Communauté des Etats Indépendants.

Le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev a pris part à la réception.