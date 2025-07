Dr AlMalik : L’ICESCO est désormais une référence internationale en matière de dialogue civilisationnel

Bakou, 12 juillet, AZERTAC

Sur invitation du gouvernement chinois, Dr Salim M. AlMalik, Directeur général de l’Organisation du Monde Islamique pour l’Éducation, les Sciences et la Culture (ICESCO), a pris part à la séance spéciale intitulée « Échanges culturels et apprentissage mutuel : un héritage culturel », tenue vendredi 11 juillet 2025 à Pékin, dans le cadre du Forum international pour le dialogue civilisationnel, réunissant nombre de personnalités internationales et d’intervenants venus des quatre coins du monde, selon l’ICESCO.

Dans son intervention, Dr AlMalik a passé en revue les efforts déployés par l’ICESCO dans le domaine du dialogue civilisationnel, affirmant que l’Organisation est désormais reconnue comme une référence internationale en la matière, grâce à ses initiatives novatrices, ses partenariats étendus, ainsi que son approche valorisant la diversité et la compréhension entre les peuples.

Il a également présenté le nouveau concept de « diplomatie civilisationnelle » élaboré par l’ICESCO, et considéré comme un outil stratégique pour bâtir des ponts de communication et renforcer la paix fondée sur le respect mutuel entre les cultures. Il a souligné que ce concept constitue un pilier fondamental de la vision de l’ICESCO, qui s’emploie à le traduire en programmes et initiatives concrets, visant à autonomiser les communautés, notamment les jeunes.

Le Directeur général a salué l’initiative lancée en 2023 par le Président chinois Xi Jinping en faveur du dialogue entre les civilisations, la qualifiant d’initiative pionnière, en parfaite harmonie avec la vision de l’ICESCO.

Il a mis en avant les perspectives prometteuses qu’elle ouvre pour une coopération civilisationnelle transfrontalière. À cet égard, il a évoqué les actions du Centre du dialogue civilisationnel de l’ICESCO, notamment « le Prix du dialogue civilisationnel pour les jeunes », « les Forums de compréhension culturelle », ainsi qu’une série de programmes de formation visant à doter la jeune génération des outils de la diplomatie culturelle contemporaine.

Dans son allocution, le Directeur général a rappelé que l’innovation est désormais un élément central dans la promotion de l’échange culturel et du dialogue civilisationnel, raison pour laquelle l’ICESCO en a fait l’un de ses axes majeurs, l’intégrant dans l’ensemble de ses programmes, et estimant que l’interaction créative entre les cultures nécessite des méthodes et des outils novateurs, adaptés aux mutations de notre époque et aux langages des nouvelles générations.

Il a conclu son intervention en soulignant la nécessité d’impliquer les jeunes dans les processus de dialogue civilisationnel, en leur permettant de mieux comprendre leur propre patrimoine et d’apprécier celui des autres, affirmant que l’investissement dans la sensibilisation des jeunes constitue le pari le plus intelligent pour un avenir plus harmonieux, plus respectueux du patrimoine humain commun, et plus apte à inventer de nouveaux chemins vers la compréhension interculturelle.