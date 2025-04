Droits de douane : la Chine s'oppose fermement à tout accord au détriment de ses intérêts, selon le ministère du Commerce

Bakou, 21 avril, AZERTAC

La Chine s'oppose fermement à tout accord entre les Etats-Unis et leurs partenaires commerciaux ce faisant au détriment des intérêts chinois, a déclaré lundi un porte-parole du ministère du Commerce.

Si une telle situation se produit, la Chine ne l'acceptera pas et prendra résolument les contre-mesures correspondantes, a expliqué le porte-parole dans un communiqué, ajoutant que le pays avait à la fois la détermination et la capacité pour sauvegarder ses droits et intérêts légitimes.

Le porte-parole a fait ces remarques en réponse à des informations selon lesquelles les Etats-Unis se préparaient à faire pression sur d'autres pays pour qu'ils restreignent leurs relations commerciales avec la Chine en échange d'exemptions tarifaires.

Sous couvert de soi-disant "réciprocité", les Etats-Unis ont récemment imposé arbitrairement des droits de douane à tous leurs partenaires commerciaux tout en faisant pression sur eux pour qu'ils s'engagent dans des négociations sur de prétendus "droits de douane réciproques", a déclaré le porte-parole.

"Il s'agit essentiellement d'utiliser la bannière de la 'réciprocité' comme prétexte pour poursuivre une politique hégémonique et une intimidation unilatérale dans le domaine de l'économie et du commerce internationaux", a déclaré le porte-parole.

Selon le porte-parole, l'apaisement n'apporte pas la paix, le compromis ne mène pas au respect et les tentatives d'échanger les intérêts des autres contre des exemptions tarifaires sont vouées à l'échec et finiront par nuire à toutes les parties concernées.

La Chine respecte toutes les parties qui cherchent à résoudre leurs différends commerciaux avec les Etats-Unis par le biais d'une consultation équitable, a indiqué le porte-parole, appelant toutes les parties à se ranger du côté de l'équité et de la justice, à s'aligner du bon côté de l'histoire et à respecter les règles économiques et commerciales internationales ainsi que le système commercial multilatéral.

Face à l'unilatéralisme et au protectionnisme, aucun pays ne peut être épargné, a déclaré le porte-parole. "Une fois que le commerce international reviendra à la loi de la jungle, où les forts s'attaquent aux faibles, tous les pays en souffriront", a ajouté le porte-parole.

La Chine est prête à travailler avec toutes les parties pour renforcer la solidarité et la coordination, s'opposer conjointement à l'intimidation unilatérale, sauvegarder les droits et intérêts légitimes de chacun et défendre l'équité et la justice internationales, a déclaré le porte-parole. (Xinhua)