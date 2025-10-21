Échange de docuements entre l’Azerbaïdjan et le Kazakhstan

Astana, 21 octobre, AZERTAC

Le 21 octobre, à Astana, s’est tenue la cérémonie d’échange de documents entre l’Azerbaïdjan et le Kazakhstan avec la participation des présidents de la République d’Azerbaïdjan et de la République du Kazakhstan, MM. Ilham Aliyev et Kassym-Jomart Tokaïev.

Tout d’abord, les présidents Ilham Aliyev et Kassym-Jomart Tokaïev ont signé la « Déclaration conjointe à l’occasion du 20ᵉ anniversaire de la signature de l’Accord sur le partenariat stratégique et les relations d’alliance entre la République d’Azerbaïdjan et la République du Kazakhstan », la « Décision n° 1 de la deuxième réunion du Conseil interétatique suprême Azerbaïdjan-Kazakhstan sur le renforcement de la coopération bilatérale », et la « Décision n° 2 de la deuxième réunion du Conseil interétatique suprême Azerbaïdjan-Kazakhstan sur l’approbation du Règlement concernant le Conseil des ministres des Affaires étrangères de la République d’Azerbaïdjan et de la République du Kazakhstan ».

Ensuite, les parties ont procédé à l’échange de documents entre l’Azerbaïdjan et le Kazakhstan.