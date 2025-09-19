Échange de vues sur les causes de la crise dans les relations Azerbaïdjan-France

Bakou, 19 septembre, AZERTAC

Vendredi 19 septembre, le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères, Djeyhoun Baïramov, a rencontré la nouvelle ambassadrice de France en Azerbaïdjan, Sophie Lagoutte.

L'ambassadrice Sophie Lagoutte a remis la copie figurée de ses lettres de créance au ministre azerbaïdjanais. Djeyhoun Baïramov a félicité l'ambassadrice pour sa nomination et lui a souhaité du succès dans l’exercice de ses fonctions.

Lors de la rencontre, les discussions ont porté sur l'état actuel des relations bilatérales et multilatérales entre l'Azerbaïdjan et la France, ainsi que sur les questions régionales et internationales.

Les parties ont également discuté des causes de la crise dans les relations entre l’Azerbaïdjan et la France, soulignant l'importance de poursuivre le dialogue et les discussions malgré les problèmes existants.

Le ministre Djeyhoun Baïramov a également informé l'ambassadrice Sophie Lagoutte de la situation et des réalités régionales post-conflit, ainsi que du processus de normalisation des relations entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie.

L'ambassadrice a indiqué qu'elle ne ménagerait pas ses efforts pour contribuer au renforcement des relations entre l'Azerbaïdjan et la France durant son mandat.

Les parties ont également procédé à un échange de vues sur d’autres questions d’intérêt mutuel.