Edinilson Augusto Da Silva : Une approche conjointe et coordonnée des risques climatiques est nécessaire

Bakou, 22 mai, AZERTAC

« Les plateaux continentaux de nombreux pays sont situés à basse altitude et sont extrêmement vulnérables à la montée du niveau de la mer. Ce processus peut être aggravé par des facteurs anthropiques (liés à l'activité humaine) et par des facteurs associés à la dégradation de l'environnement. La montée du niveau de la mer rend la situation encore plus grave et exige des interventions urgentes et coordonnées », a déclaré Edinilson Augusto Da Silva, représentant d'ONU-Habitat en Guinée-Bissau, lors du panel intitulé « De Belém à Busan - Renforcer la résilience urbaine face à l'élévation du niveau de la mer », organisé dans le cadre de la 13e session du Forum urbain mondial des Nations Unies (WUF13).

« Une intervention coordonnée implique une approche participative et à plusieurs niveaux. Les échelons local, régional et central doivent se coordonner, et les politiques publiques doivent être mieux orientées en collaboration avec les institutions compétentes. Cela permettra au pays de souffler en matière de durabilité urbaine et favorisera des processus de construction et de développement durables », a-t-il souligné.