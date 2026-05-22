Elene Levasseur : Le principal défi des villes modernes est la lutte contre le changement climatique

Bakou, 22 mai, AZERTAC

« Un des plus grands défis que les villes doivent surmonter aujourd'hui, c'est faire face aux changements climatiques, mais aussi répondre à la crise du logement », a déclaré Elene Levasseur, représentante de l’Organisation d'Architecture Sans Frontières Québec, située au Canada, dans son interview accordée à l’AZERTAC.

Soulignant l'importance de développer davantage de partenariats pour lutter contre le changement climatique, Elene Levasseur a déclaré : « Il est important de travailler ensemble avec les gouvernements, les organisations locales et les organisations communautaires afin que personne ne soit laissé pour compte ».