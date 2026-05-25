Eltchin Babaïev : L'Afrique du XXIe siècle devient l'un des principaux moteurs de la transformation mondiale

Bakou, 25 mai, AZERTAC

« L’Afrique du XXIe siècle devient progressivement l’une des principales forces motrices des transformations mondiales. L’Université d’État de Bakou apprécie hautement et soutient pleinement la vision stratégique de l’Azerbaïdjan visant à renforcer ses relations avec les pays africains », a déclaré Eltchin Babaïev, recteur de l’Université d’Etat de Bakou, lors de la conférence internationale consacrée à la Journée mondiale de l'Afrique, tenue à Bakou.

Il a déclaré qu’au cours des dernières années, la coopération entre l'Azerbaïdjan et divers pays africains s'était intensifiée dans les domaines de l'éducation, de la recherche scientifique, de la diplomatie et du développement de la jeunesse.