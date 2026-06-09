Emin Emroullaïev apprécie beaucoup la coopération éducative entre l'Azerbaïdjan et le Kazakhstan

Astana, 9 juin, AZERTAC

« La coopération éducative entre l'Azerbaïdjan et le Kazakhstan est à haut niveau », a déclaré le ministre azerbaïdjanais des Sciences et de l’Education, Emin Emroullaïev.

Selon le ministre, une coopération active se développe entre les établissements d'enseignement supérieur des deux pays, des projets conjoints sont mis en œuvre et des expositions éducatives régulières sont organisées, ce qui donne un élan à l'expansion des relations académiques.

Emroullaïev a également souligné l'importance des efforts conjoints pour créer un espace éducatif unique pour le monde turcique. Il a fait savoir qu'une attention particulière était portée à la reconnaissance mutuelle des diplômes, à l'amélioration des mécanismes d'accréditation des programmes d'enseignement, au développement de la recherche scientifique et à l'introduction de nouvelles approches en matière de financement.

Le ministre a également évoqué l'importance de poursuivre le développement de la coopération dans le domaine de l'enseignement supérieur, ainsi que de la mobilité académique des étudiants et des chercheurs.