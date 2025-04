Emin Huesynov: Le processus de reconstruction en cours couvre Aghdam, Khodjavend et Fuzouli

Choucha, 17 avril, AZERTAC

« Après la libération des territoires d’Aghdam, de Fuzouli et de Khodjavend de l’occupation, il a été découvert qu’un certain nombre de sites du patrimoine culturel avaient été victimes de vandalisme. Le processus de restauration et de revitalisation de ces monuments culturels et historiques est actuellement en cours sous la direction du Commandant suprême des forces armées », a dit Emin Husseynov, représentant spécial du président de la République dans les régions d'Aghdam, Fuzouli et Khodjavend, lors de l’ouverture du 1er Forum culturel du monde islamique portant sur le thème « La sauvegarde et revitalisation du patrimoine culturel pendant la période post-conflit ».

« Le processus de reconstruction en cours couvre Aghdam, de Khodjavend et de Fuzouli. Ce processus est mis en œuvre conformément au plan en cinq étapes », a fait savoir Emin Husseynov.