Emin Husseynov : Cinq écoles et jardins d’enfants sont en cours de construction dans les régions de Fuzouli et Aghdam

Khankendi, 8 avril, AZERTAC

« Cinq écoles et jardins d'enfants sont en cours de construction dans les régions de Fuzouli et Aghdam », a dit Emin Husseynov, représentant spécial du président de la République dans les régions d'Aghdam, Fuzouli et Khodjavend, lors de l’ouverture du 7e Forum politique de l'Université ADA portant sur le thème « Vers un nouvel ordre mondial », tenu à Khankendi.

« Les territoires azerbaïdjanais ont été complètement détruits et anéantis pendant l’occupation. Cependant, les travaux de construction effectués créeront une base pour que le Karabagh devienne un centre économique important de la région », a souligné Emin Husseynov.

« Dans les territoires libérés, on ne voit que des ruines. Dans certains lieux, il ne reste même plus de ruines. Aucun site culturel, aucune mosquée, ni même aucun arbre n’ont été épargnés. Tout a été pillé. Tout cela prouve que le processus de reconstruction est extrêmement compliqué. Actuellement, l’Azerbaïdjan continue de mettre en œuvre un certain nombre de projets d’infrastructures régionales. Un aéroport a été construit ici, ainsi que quatre barrages d’eau, deux centrales hydroélectriques et trois pipelines principaux. En outre, il est prévu de construire huit quartiers résidentiels. L’un d’entre eux a déjà été construit. Des villages sont également en cours de conception et de développement. Des travaux sont déjà lancés sur deux quartiers résidentiels, dont l'une est déjà en construction. Parallèlement aux projets de reconstruction, il y a aussi des projets culturels et historiques », a-t-il ajouté.