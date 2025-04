Emin Husseynov: La superficie des territoires déminés dans les régions d'Aghdam, Fuzouli et Khodjavend constitue 40 %

Choucha, 17 avril, AZERTAC

« Actuellement, la superficie moyenne déminée dans les régions d’Aghdam, Fuzouli et Khodjavend constitue 40 %. Dans la région d’Aghdam, cette purification est d’environ 50 pour cent, et dans la région de Fuzouli, elle est de 60 pour cent », a déclaré Emin Husseynov, représentant spécial du président de la République dans les régions d'Aghdam, Fuzouli et Khodjavend, lors de l’ouverture du 1er Forum culturel du monde islamique portant sur le thème « « La sauvegarde et revitalisation du patrimoine culturel pendant la période post-conflit »».

« Une petite partie de la zone a été déminée à Khodjavend. Cependant, le déminage atteindra également Khodjavend, où se trouvent nos sites historiques et culturels », a ajouté Emin Husseynov.