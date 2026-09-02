Entretien de la présidente du Milli Medjlis avec le Premier ministre de la République du Cameroun

Bakou, 2 septembre, AZERTAC

La présidente du Milli Medjlis, Sahibé Gafarova, a rencontré le Premier ministre de la République du Cameroun, Joseph Dion Ngute.

Lors de la conversation, les discussions ont porté sur l'état actuel et le développement futur des relations entre les deux pays.

Mme Gafarova a déclaré que l'Azerbaïdjan accordait une grande importance au développement des relations avec les pays africains. Évoquant la coopération dans le cadre du Mouvement des non-alignés, la présidente du Milli Medjlis a également abordé les travaux effectués durant la présidence azerbaïdjanaise de ladite organisation, ainsi que les activités du Réseau parlementaire du Mouvement des non-alignés, créé à l'initiative du président azerbaïdjanais Ilham Aliyev.

Les parties ont discuté de l'état actuel des relations bilatérales et ont souligné l'importance de la coopération et du soutien mutuel dans le cadre des organisations internationales.

Les perspectives de développement de la coopération entre les deux pays dans divers domaines ont été examinées.