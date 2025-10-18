Entretien de Mehriban Aliyeva avec la présidente du Gouvernorat de l’Etat de la Cité du Vatican

Le Vatican, 18 octobre, AZERTAC

Le première vice-présidente azerbaïdjanaise Mehriban Aliyeva s’est entretenue, vendredi 17 octobre, avec Sœur Raffaella Petrini, présidente du Gouvernorat de l’État de la Cité du Vatican.

Au cours de l’entretien, Sœur Raffaella Petrini a exprimé sa profonde et sincère gratitude à l’État azerbaïdjanais pour les projets réalisés par la Fondation Heydar Aliyev au Vatican.

Appréciant hautement les visites de la première vice-présidente azerbaïdjanaise au Saint-Siège, elle a remercié Mehriban Aliyeva pour son précieux soutien au développement de la compréhension mutuelle, du dialogue interreligieux et des relations culturelles.

Elle a souligné que de telles initiatives contribuent à renforcer l’amitié, la compréhension mutuelle et les relations harmonieuses entre les peuples.

La première vice-présidente Mehriban Aliyeva a exprimé sa reconnaissance au Gouvernorat de l’État de la Cité du Vatican pour l’accueil chaleureux et l’attention réservée à sa personne. Elle a invité Sœur Raffaella Petrini à effectuer une visite officielle à Bakou et a souligné l’importance d’élargir la coopération entre l’Azerbaïdjan et le Vatican dans de nouveaux domaines. Sœur Raffaella Petrini a accepté cette invitation avec plaisir et a exprimé son intention d’effectuer une visite en Azerbaïdjan dans un avenir proche.

La rencontre, marquée par un esprit de respect mutuel, a permis un échange de vues sur les perspectives de coopération pratique entre l’Azerbaïdjan et le Gouvernorat du Vatican dans les domaines culturel, religieux et humanitaire.