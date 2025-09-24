Entretien des présidents azerbaïdjanais et irakien à New York MIS A JOUR VIDEO

New York, 23 septembre, AZERTAC

Le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev s’est entretenu, mardi 23 septembre, avec son homologue irakien Abdul Latif Jamal Rashid au siège des Nations Unies à New York.

Le président irakien a présenté ses félicitations au chef de l’État azerbaïdjanais à l’occasion des avancées réalisées dans l’agenda de paix entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie, et plus particulièrement pour le paraphe à Washington de l’accord sur la normalisation des relations entre les deux pays.

Le président Ilham Aliyev a exprimé ses remerciements pour ces félicitations et a affirmé que l’Azerbaïdjan poursuivrait ses efforts pour faire avancer l’agenda de paix. Le chef de l’État a souligné le rôle particulier joué par le président américain Donald Trump dans l’obtention des résultats à Washington.

Au cours de l’entretien, les visites du chef de l’Etat irakien en Azerbaïdjan et ses rencontres avec le président Ilham Aliyev ont été évoquées avec satisfaction.

Le rôle de la Commission intergouvernementale dans le développement des relations entre l’Azerbaïdjan et l’Irak a été abordé, et des questions de coopération dans les domaines de l’énergie, du tourisme et d’autres secteurs ont été discutées lors de la rencontre. Les parties ont également échangé sur la coopération entre les deux pays au sein des organisations internationales, dont l’ONU, l’Organisation de la coopération islamique, le Mouvement des non-alignés et d’autres institutions.