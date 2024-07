Entretien des présidents azerbaïdjanais et kazakh à Astana  MIS A JOUR VIDEO

Astana, 3 juillet, AZERTAC

Le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev et son homologue kazakh Kassym-Jomart Tokaïev se sont entretenus à Astana mercredi 3 juillet.

Le président azerbaïdjanais a dit que les actions et les efforts conjoints se poursuivaient en vue de la mise en œuvre des accords conclus lors de la visite du président kazakh en Azerbaïdjan, ajoutant que la réunion se poursuivrait lors du sommet informel de l’Organisation des États turciques qui se tiendra prochainement à Choucha.

Il a été souligné que l’Organisation des États turciques constituait une direction prioritaire dans l’agenda des deux pays.

Le président Ilham Aliyev a déclaré que le développement du Kazakhstan, l’augmentation de sa réputation au niveau international et les réformes politiques et économiques mises en œuvre dans le pays sous la direction de Kassym-Jomart Tokaïev, réjouissent également l’Azerbaïdjan, un pays ami et frère, et a présenté ses félicitations à cette occasion.

Le président kazakh a souligné que son pays était prêt à soutenir l’adhésion à part entière de l’Azerbaïdjan à l’Organisation de coopération de Shanghai.

Kassym-Jomart Tokaïev a présenté ses félicitations à l’occasion de l’organisation de la COP29 en Azerbaïdjan.

Qualifiant la COP29 d’un des événements les plus réputés au niveau mondial, le président du Kazakhstan s’est dit convaincu que l’Azerbaïdjan l’organiserait avec succès.

Lors de la réunion, il a été évoqué que les deux pays avaient pris diverses initiatives liées à cette question.

Le chef de l’Etat a exprimé sa reconnaissance pour les félicitations.

Au cours de l’entretien, les réalisations en matière de développement du Couloir médian, l’importance du mémorandum d’accord à signer concernant le Fonds commun d’investissement ont été mises en valeur et il a été souligné que les organismes compétents avaient déjà reçu des instructions sur la mise en œuvre de projets spécifiques à cet égard.

La coopération dans le domaine humanitaire a été évoquée, il a été souligné que les Journées de la culture kazakhe s’étaient déroulées avec succès en Azerbaïdjan et que les Journées de la culture azerbaïdjanaise se tiendraient au Kazakhstan en septembre prochain.