Entretien du président azerbaïdjanais avec la PDG de Franklin Templeton à New York VIDEO

New York, 24 septembre, AZERTAC

Le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev s’est entretenu, mercredi à New York, avec Jenny Johnson, PDG de Franklin Templeton, l’un des plus grands et prestigieux gestionnaires d’investissements au monde.

La rencontre a été l’occasion d’un échange de vues sur le climat d’investissement global, les possibilités d’accès aux marchés des capitaux des pays en développement et le rôle des partenariats internationaux dans la transformation économique.

Les axes futurs de la coopération entre l’Azerbaïdjan et cette société ont également fait l’objet de discussions au cours de l’entretien.

Jenny Johnson a souligné que les projets économiques mis en œuvre par l’Azerbaïdjan ces dernières années et les mesures prises pour son développement créaient d’importantes opportunités pour le capital international. Elle a également salué l’environnement stable et favorable offert aux investisseurs dans le pays, ajoutant que cela constituait une base solide pour un partenariat à long terme.

Au cours de la rencontre, il a été souligné que l’expérience longue et réussie de Franklin Templeton dans les domaines des marchés des capitaux, des infrastructures, de l’immobilier et des énergies renouvelables pouvait contribuer à l’économie et au secteur financier de l’Azerbaïdjan, ainsi qu’à la mise en œuvre de son agenda vert.

Le président Ilham Aliyev a souligné la coopération étroite de la société avec le Fonds pétrolier national de la République d’Azerbaïdjan, précisant que le partenariat existant revêtait une importance capitale pour le développement des marchés des capitaux du pays, le renforcement du potentiel d’investissement régional et le développement durable. Le chef de l’État a également mis en avant l’expérience de la société dans le domaine des investissements alternatifs et la portée de ses projets réussis, en particulier dans les pays de la région, soulignant qu’il existait de vastes possibilités de coopération mutuelle dans le domaine concerné.

Il convient de noter que Franklin Templeton, fondée aux États-Unis en 1947, gère aujourd’hui des actifs d’un montant d’environ 1 600 milliards de dollars. La société dispose d’une soixantaine de bureaux dans plus de 30 pays et gère, dans plus de 170 pays, plus de 1 000 fonds communs et une large gamme de produits d’investissement.