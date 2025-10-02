Entretien du président azerbaïdjanais avec la Première ministre italienne à Copenhague MIS A JOUR VIDEO

Copenhague, 2 octobre, AZERTAC

Le président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, s’est entretenu jeudi avec la Première ministre de la République italienne, Giorgia Meloni, en marge du 7e sommet de la Communauté politique européenne à Copenhague.

Les parties ont souligné le développement des relations entre l’Azerbaïdjan et l’Italie au niveau du partenariat stratégique global. À cet égard, l’accent a été mis sur la récente visite officielle réussie du président italien en Azerbaïdjan, marquée par l’inauguration des premiers bâtiments de l’Université italo-azerbaïdjanais à Bakou.

La coopération énergétique fructueuse entre l’Azerbaïdjan et l’Italie a été abordée et la contribution de l’Azerbaïdjan à la sécurité énergétique de l'Italie a été mise en avant au cours de l’entretien. Les parties ont également exprimé leur satisfaction quant au développement de la coopération entre les deux pays dans les domaines de l’investissement, de la culture, de l’humanitaire et d'autres secteurs.