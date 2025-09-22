Entretien du président azerbaïdjanais avec le PDG de Neuberger Berman à New York VIDEO

New York, 22 septembre, AZERTAC

Le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev s’est entretenu, lundi 22 septembre, à New York, avec le PDG de la société Neuberger Berman, George Walker.

Les parties ont procédé à un échange de vues sur l’état actuel et les perspectives de développement de la coopération entre l’Azerbaïdjan et Neuberger Berman.

Le président Ilham Aliyev a souligné que l’Azerbaïdjan attachait une grande importance à l’élargissement de la coopération avec les institutions financières internationales et les sociétés d’investissement de renom, se disant convaincu que le partenariat avec Neuberger Berman continuerait de se développer avec succès.

Il a été relevé au cours de l’entretien que le partenariat efficace, établi en 2016 entre le Fonds pétrolier national de la République d’Azerbaïdjan et Neuberger Berman, contribuait tant au développement du secteur financier de l’Azerbaïdjan qu’à l’élargissement de ses opportunités d’investissement international.

George Walker a informé le président de la République des activités financières et d’investissement mondiales de sa société, exprimant sa satisfaction quant à la coopération existante avec l’Azerbaïdjan. Il a mis en avant l’importance des processus économiques en cours dans la région pour l’entreprise et a indiqué que des opportunités d’élargir le partenariat à travers de nouveaux projets étaient à l’étude.

Fondée en 1939 à New York, Neuberger Berman est une société mondiale de gestion d’investissements qui gère aujourd’hui des actifs de plus de 500 milliards de dollars d’actifs.