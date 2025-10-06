l’Agence de Presse Nationale d’Azerbaïdjan

ACTUALITES OFFICIELLES

Entretien du président azerbaïdjanais avec le Premier ministre hongrois à Guébélé MIS A JOUR VIDEO

Guébélé, 6 octobre, AZERTAC

Le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev s’est entretenu lundi, à Guébélé, avec le Premier ministre hongrois Viktor Orban.

Le Premier ministre hongrois a évoqué l’importance de ses précédentes visites en Azerbaïdjan, ainsi que sa participation au sommet informel des chefs d’État de l’Organisation des États turciques tenu à Choucha.

Le sommet informel des chefs d’État de l’Organisation des États turciques, organisé en mai dernier à Budapest, a été évoqué avec satisfaction.

La situation actuelle des relations entre l’Azerbaïdjan et la Hongrie a été beaucoup appréciée. À cet égard, les questions de coopération dans les domaines de l’énergie, des investissements, de l’agriculture, du tourisme et d’autres secteurs ont été abordées. La participation des entreprises hongroises à la construction du village de Soltanly de la région de Djabraïl a été mmise en valeur.

 

