Entretien du président azerbaïdjanais avec son homologue portugais à New York MIS A JOUR VIDEO

New York, 24 septembre, AZERTAC

Le président de la République d'Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, s’est entretenu le 24 septembre, à New York, avec le président de la République portugaise, Marcelo Rebelo de Sousa.

Le président portugais a tout d’abord présenté ses félicitations au chef de l’État azerbaïdjanais pour les résultats obtenus, en présence du président américain Donald Trump, en matière de normalisation des relations entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie ainsi que dans l’avancement de l’agenda de paix.

Le président Ilham Aliyev a exprimé sa reconnaissance pour les félicitations. Soulignant l’importance historique du sommet tenu à Washington, le chef de l’État a déclaré que l’Azerbaïdjan était l’initiateur de l’agenda de paix dans la région et a affirmé que son pays poursuivrait ses efforts pour la consolidation de la paix dans la région.

L’importance du développement des relations entre l’Azerbaïdjan et le Portugal dans divers domaines, de la poursuite des consultations politiques et des visites réciproques de délégations a été soulignée, et les questions de coopération au sein des organisations internationales ont été abordées lors de la rencontre.