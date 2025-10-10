Entretien du président azerbaïdjanais avec son homologue tadjik à Douchanbé MIS A JOUR VIDEO

Douchanbé, 10 octobre, AZERTAC

Le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev a eu un entretien en tête-à-tête avec son homologue tadjik Emomali Rahmon à Douchanbé, vendredi 10 octobre.

Les rencontres des chefs d’État des deux pays en Azerbaïdjan et au Tadjikistan, ainsi qu’en marge des événements internationaux, ont été évoquées avec satisfaction et la contribution des visites réciproques de haut niveau à renforcer encore davantage la coopération dans divers domaines a été abordée au cours de l’entretien.

Il a été indiqué que la réunion du Conseil des chefs d’État de la CEI à Douchanbé constituait une bonne occasion pour discuter des questions actuelles.

Lors de la rencontre, les présidents azerbaïdjanais et tadjik ont souligné le bon développement des relations entre les deux pays et ont échangé sur les perspectives de coopération bilatérale.