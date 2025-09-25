Entretien du président Ilham Aliyev avec le Secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres MIS A JOUR VIDEO

New York, 25 septembre, AZERTAC

Le président de la République d'Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, s’est entretenu le 25 septembre avec le Secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres, au siège de l’organisation.

Le président azerbaïdjanais a d'abord signé le livre d'or de l'ONU.

Ensuite, le président Ilham Aliyev et le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, ont posé ensemble pour une photo.

Le secrétaire général a félicité le chef de l'État azerbaïdjanais pour l'avancement de l'agenda de paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan et pour les résultats historiques obtenus.

Rappelant sa visite en Azerbaïdjan en tant que Haut-Commissaire des Nations unies pour les réfugiés, Antonio Guterres a déclaré qu'il avait pu, à l'époque, constater sur place la situation difficile des réfugiés et des personnes déplacées internes dans le pays. Il a souligné avec joie que tous ces problèmes faisaient désormais partie du passé et a ajouté que le gouvernement azerbaïdjanais mettait en œuvre des projets de grande envergure pour le retour des personnes déplacées sur leurs terres ancestrales.

Le secrétaire général de l'ONU a également félicité le président azerbaïdjanais pour le succès de la COP29 en Azerbaïdjan et pour les progrès accomplis dans l’avancement de l'agenda climatique international, et l'a remercié pour l’excellente organisation de cet événement.

Antonio Guterres a exprimé sa satisfaction quant au développement de la coopération entre l'ONU et l'Azerbaïdjan. Il présenté ses remerciements à l’Azerbaïdjan pour son soutien aux activités de l'organisation dans d'autres régions et a souligné qu'il existait de grandes perspectives de coopération entre l'Azerbaïdjan et l'ONU dans la résolution des crises internationales.

Abordant le rôle actif de l'Azerbaïdjan dans la diplomatie multilatérale, le secrétaire général de l'ONU a également souligné la présidence azerbaïdjanaise réussie du Mouvement des pays non-alignés. Il a précisé que le soutien de l'Azerbaïdjan aux activités de divers organismes de l'ONU, en tant que pays donateur, était très apprécié.

Le secrétaire général de l'ONU a évoqué le rôle de l’Azerbaïdjan dans le développement des projets de coopération régionale, ainsi que dans la création de liaisons de transport régionales avec l'Asie centrale.

Le chef de l'État a exprimé sa reconnaissance pour les félicitations.

Le président Ilham Aliyev a souligné que les résultats obtenus dans la normalisation des relations et l'agenda de paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan revêtaient une importance historique. Le chef de l'État a déclaré que les relations entre les deux pays et la situation dans la région avaient complètement changé, précisant qu'il n'y avait pas eu de paix dans la région depuis le rétablissement de l’indépendance de l'Azerbaïdjan et de l'Arménie. Il a ajouté que la paix régnait dans la région et a souligné que le fait que les deux pays s'habituaient à vivre en paix était d'une importance capitale et historique pour l'Azerbaïdjan comme pour l'Arménie.

Le président de la République a, pour sa part, évoqué les travaux de restauration et de construction à grande échelle menés dans les territoires libérés de l'occupation. À ce sujet, le président Ilham Aliyev a indiqué que plus de 53 000 anciens déplacés internes étaient retournés sur leurs terres natales et que l'Azerbaïdjan réalisait des travaux de restauration et de construction de grande envergure, conformément au Programme « Grand retour ».

Le chef de l'État a également mentionné que l'Azerbaïdjan, en tant que pays donateur, avait apporté de l’aide à plus de 80 pays pendant la pandémie de COVID-19, et a déclaré qu'il continuerait d'y contribuer en soutenant l'agenda de paix régional et international.

Évoquant la tenue d'un événement important tel que le Forum urbain mondial des Nations unies dans son pays en 2026, le président Ilham Aliyev a souligné que cette rencontre constituait une bonne occasion pour l'Azerbaïdjan de partager avec la communauté internationale sa riche expérience en matière d'urbanisme, en particulier dans la période post-conflit.