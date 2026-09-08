Entretien du vice-ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères avec le chargé d’affaires des États-Unis en Arménie

Bakou, 8 septembre, AZERTAC

Le vice-ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères Elnour Mammadov, s’est entretenu mardi avec David Allen, chargé d’affaires des États-Unis en Arménie, en visite en Azerbaïdjan.

Lors de l’entretien, les parties ont discuté des mesures prises en vue de la normalisation des relations entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie, de l’avancement du processus de paix et de l’instauration d’une paix durable et à long terme, ainsi que du renforcement de la stabilité et de la sécurité dans la région, a-t-on appris auprès du ministère des Affaires étrangères.

Au cours de la rencontre, les parties ont également échangé sur les résultats de la visite d’Elnour Mammadov aux États-Unis à l’occasion de l’anniversaire du Sommet de la paix de Washington, ainsi que sur la déclaration trilatérale signée. Elles ont en outre abordé les travaux menés en vue de la mise en œuvre de la Route Trump pour la paix et la prospérité internationales (TRIPP), ainsi que la création de la société de développement TRIPP, qui sera chargée de superviser la construction des infrastructures liées à ce projet.

Par ailleurs, les perspectives de coopération dans le cadre de l’agenda bilatéral Azerbaïdjan–États-Unis et des domaines définis dans la Charte de partenariat stratégique ont été examinées.

La rencontre s’est déroulée en présence d’Amy Carlon, chargée d’affaires des États-Unis en Azerbaïdjan.