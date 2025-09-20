l’Agence de Presse Nationale d’Azerbaïdjan

ACTUALITES OFFICIELLES

Entretien en tête-à-tête du président azerbaïdjanais avec son homologue rwandais VIDEO

Entretien en tête-à-tête du président azerbaïdjanais avec son homologue rwandais VIDEO

Bakou, 20 septembre, AZERTAC

Les présidents de la République d’Azerbaïdjan et de la République du Rwanda, MM. Ilham Aliyev et Paul Kagame, se sont entretenus en tête-à-tête samedi 20 septembre.

 

Partagez l’information sur les réseaux sociaux

Suivez-nous sur les réseaux sociaux

d’autres nouvelles

Cérémonie d’échange des documents signés entre l’Azerbaïdjan et le Rwanda, suivie de déclarations à la presse des présidents des deux pays MIS A JOUR VIDEO
  • 20.09.2025 [18:10]

Cérémonie d’échange des documents signés entre l’Azerbaïdjan et le Rwanda, suivie de déclarations à la presse des présidents des deux pays MIS A JOUR VIDEO

Les présidents azerbaïdjanais et rwandais se réunissent autour d’un déjeuner avec la participation des délégations MIS A JOUR VIDEO
  • 20.09.2025 [15:45]

Les présidents azerbaïdjanais et rwandais se réunissent autour d’un déjeuner avec la participation des délégations MIS A JOUR VIDEO

Cérémonie d’accueil officiel du président rwandais à Bakou VIDEO
  • 20.09.2025 [13:09]

Cérémonie d’accueil officiel du président rwandais à Bakou VIDEO

La première vice-présidente azerbaïdjanaise partage une publication liée à la Journée de la souveraineté nationale
  • 20.09.2025 [12:14]

La première vice-présidente azerbaïdjanaise partage une publication liée à la Journée de la souveraineté nationale

Le président Ilham Aliyev partage une publication sur la Journée de la souveraineté nationale
  • 20.09.2025 [09:46]

Le président Ilham Aliyev partage une publication sur la Journée de la souveraineté nationale

Le président azerbaïdjanais reçoit la commissaire européenne à l’élargissement VIDEO
  • 18.09.2025 [13:05]

Le président azerbaïdjanais reçoit la commissaire européenne à l’élargissement VIDEO

Le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev remercie son homologue américain Donald Trump
  • 17.09.2025 [14:03]

Le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev remercie son homologue américain Donald Trump

Le président Ilham Aliyev félicite le Qarabag FK pour sa première victoire en phase principale de l'UEFA Champions League
  • 17.09.2025 [12:20]

Le président Ilham Aliyev félicite le Qarabag FK pour sa première victoire en phase principale de l'UEFA Champions League

Les présidents Ilham Aliyev et le cheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan ont eu une réunion élargie, suivie de l’échange des documents signés entre les deux pays MIS A JOUR VIDEO
  • 16.09.2025 [20:27]

Les présidents Ilham Aliyev et le cheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan ont eu une réunion élargie, suivie de l’échange des documents signés entre les deux pays MIS A JOUR VIDEO

VIDÉOS

Entretien en tête-à-tête du président azerbaïdjanais avec son homologue rwandais VIDEO

Le président Paul Kagame : Il existe de nombreuses similitudes entre le Rwanda et l’Azerbaïdjan

  • 20.09.2025 [18:26]

Formule 1 : Course terminée pour les qualifications du GP d'Azerbaïdjan

  • 20.09.2025 [18:15]
Cérémonie d’échange des documents signés entre l’Azerbaïdjan et le Rwanda, suivie de déclarations à la presse des présidents des deux pays MIS A JOUR VIDEO

Cérémonie d’échange des documents signés entre l’Azerbaïdjan et le Rwanda, suivie de déclarations à la presse des présidents des deux pays MIS A JOUR VIDEO

Ilham Aliyev : Le Rwanda a soutenu la majorité de nos initiatives visant à renforcer la solidarité au sein du Mouvement des non-alignés

  • 20.09.2025 [17:38]

Le président Ilham Aliyev : L’Azerbaïdjan et le Rwanda sont de bons partenaires et amis

  • 20.09.2025 [17:34]

Début des qualifications du Grand Prix d'Azerbaïdjan de Formule 1

  • 20.09.2025 [16:12]

Le contrat pour le Grand Prix d'Azerbaïdjan de Formule 1 a été prolongé

  • 20.09.2025 [16:10]

Le vainqueur de la course Sprint du Grand Prix d'Azerbaïdjan de Formule 2 récompensé à Bakou

  • 20.09.2025 [16:02]
Les présidents azerbaïdjanais et rwandais se réunissent autour d’un déjeuner avec la participation des délégations MIS A JOUR VIDEO

Les présidents azerbaïdjanais et rwandais se réunissent autour d’un déjeuner avec la participation des délégations MIS A JOUR VIDEO

Chine-Maroc : la signature d’un Mémorandum d’entente pour établir un mécanisme de Dialogue stratégique

  • 20.09.2025 [15:29]

GP d’Azerbaïdjan : La course Sprint de Formule 2 est lancée

  • 20.09.2025 [14:25]

F1: Lando Norris remporte la troisième séance d’essais libres du GP d’Azerbaïdjan

  • 20.09.2025 [14:10]
Entretien en tête-à-tête du président azerbaïdjanais avec son homologue rwandais VIDEO

Entretien en tête-à-tête du président azerbaïdjanais avec son homologue rwandais VIDEO

Cérémonie d’accueil officiel du président rwandais à Bakou VIDEO

Cérémonie d’accueil officiel du président rwandais à Bakou VIDEO

Formule 1 GP d’Azerbaïdjan : le troisième essai libre débute à Bakou

  • 20.09.2025 [12:38]

Bakou : le président rwandais Paul Kagame visite l’Allée des Martyrs

  • 20.09.2025 [12:32]

La première vice-présidente azerbaïdjanaise partage une publication liée à la Journée de la souveraineté nationale

  • 20.09.2025 [12:14]

Le président rwandais visite l’Allée d’Honneur à Bakou

  • 20.09.2025 [11:49]

Le président Ilham Aliyev partage une publication sur la Journée de la souveraineté nationale

  • 20.09.2025 [09:46]

Le 20 septembre, c’est la Journée des villes de Khankendi, de Khodjaly, de Khodjavend et d’Aghdéré

  • 20.09.2025 [09:42]

GP d’Azerbaïdjan : La course Sprint de Formule 2 sera lancée aujourd’hui

  • 20.09.2025 [09:22]

Les dirigeants turc et américain se rencontreront à Washington

  • 19.09.2025 [22:19]

Donald Trump effectuera une visite en Chine

  • 19.09.2025 [21:03]

Les politiques efficaces mises en œuvre en Estonie pour lutter contre les maladies non transmissibles

  • 19.09.2025 [20:32]

L'Assemblée générale des Nations Unies adopte une résolution sur la participation de la Palestine à sa 80e session

  • 19.09.2025 [20:31]

Les perspectives de la coopération entre Bakou et Kuala Lumpur au menu des discussions

  • 19.09.2025 [20:15]

Le président rwandais Paul Kagame entame une visite officielle en Azerbaïdjan

  • 19.09.2025 [19:59]

Échange de vues sur les causes de la crise dans les relations Azerbaïdjan-France

  • 19.09.2025 [19:54]

Formule 1: Le trophée du Grand Prix d’Azerbaïdjan 2025 dédié au « Pays des feux »

  • 19.09.2025 [19:47]

Résolution de l'ONU sur le rétablissement des sanctions contre l'Iran non adoptée

  • 19.09.2025 [19:05]

L’Azerbaïdjan élargit sa coopération touristique avec la Chine

  • 19.09.2025 [18:48]

Les Etats-Unis vont vendre des missiles d'une valeur de 780 millions USD à la Pologne

  • 19.09.2025 [18:29]

Le président Aliyev : La communauté juive occupe une place exceptionnelle en Azerbaïdjan

  • 19.09.2025 [18:08]

Le second essai libre du GP d’Azerbaïdjan de Formule 1 a pris fin

  • 19.09.2025 [17:18]

L'Azerbaïdjan évacue 14 étudiants palestiniens de Gaza

  • 19.09.2025 [17:00]

Exploitation minière au Sénégal : une évolution qualitative de 325% observée depuis le premier trimestre 2024

  • 19.09.2025 [17:00]

L’ICESCO et le ministère marocain de l’Enseignement supérieur lancent deux formations au profit de 240 enseignants universitaires

  • 19.09.2025 [16:45]

L’AZERTAC réalisera des projets conjoints avec l’AMADA

  • 19.09.2025 [16:40]

Le développement de la coopération avec l’UE discuté

  • 19.09.2025 [16:30]

Le deuxième essai libre du GP d’Azerbaïdjan de Formule 1 a débuté

  • 19.09.2025 [16:12]

Le lancement de grands projets au niveau du complexe portuaire de Casablanca renforcera le positionnement international du Maroc

  • 19.09.2025 [16:10]

L’Américain Jak Crawford remporte la qualification de F2

  • 19.09.2025 [15:48]

La compagnie aérienne AZAL ajoute un Airbus A320neo à sa flotte

  • 19.09.2025 [15:27]

Les cours du pétrole diminuent sur les bourses mondiales

  • 19.09.2025 [15:13]

La séance de qualification se déroule en F2

  • 19.09.2025 [14:12]

Le premier essai libre du GP d’Azerbaïdjan de Formule 1 a pris fin

  • 19.09.2025 [14:05]

L’ONU est restée fidèle sont restées fidèles à leur mission de promouvoir la paix

  • 19.09.2025 [13:03]

La Nouvelle-Zélande s’apprête à finaliser sa position sur la Palestine

  • 19.09.2025 [12:49]

Formule 1 GP d’Azerbaïdjan : le premier essai libre débute

  • 19.09.2025 [12:41]

Le cours du pétrole azerbaïdjanais enregistre une diminution

  • 19.09.2025 [12:05]

L’Irlandais Alex Dunne remporte les essais libres de la F2

  • 19.09.2025 [11:46]

GP d’Azerbaïdjan : les essais libres de la F2 lancés à Bakou

  • 19.09.2025 [10:23]

Le Grand Prix F1 d’Azerbaïdjan sera lancé aujourd’hui

  • 19.09.2025 [10:10]

Grand Prix F1 d’Azerbaïdjan : les yeux se tournent vers Bakou

  • 18.09.2025 [21:05]

Trump affirme que les États-Unis tentent de « reprendre » la base aérienne de Bagram

  • 18.09.2025 [21:03]

Le Conseil de surveillance de l’Agence de développement des médias tient une réunion ordinaire

  • 18.09.2025 [20:32]

L’ICESCO étend ses partenariats en signant un mémorandum d’entente avec l’Académie turcique

  • 18.09.2025 [20:24]

France: La CGT appelle le gouvernement à répondre à la « démonstration de force » du 18 septembre

  • 18.09.2025 [19:48]

Une statue sera érigée en l’honneur de l’éminent architecte Adjami Nakhtchivani à Nakhtchivan - ORDONNANCE

  • 18.09.2025 [19:19]

L'un des plus grands astéroïdes en 2025 passe près de la Terre

  • 18.09.2025 [19:09]

Marta Kos : Les travaux de restauration et de construction réalisés par l’État azerbaïdjanais sont louables

  • 18.09.2025 [18:36]

L’indice mondial de l’innovation 2025 de l’OMPI

  • 18.09.2025 [17:32]

Bichkek : Le Premier ministre Ali Assadov évoque l'importance du corridor de Zenguézour

  • 18.09.2025 [17:03]

Le Premier ministre Ali Assadov s’entretient avec le président kirghiz Sadyr Japarov

  • 18.09.2025 [16:02]

Le ministre azerbaïdjanais de la Défense est en visite de travail en Chine

  • 18.09.2025 [15:34]

Le Premier ministre malaisien : Nous sommes satisfaits des réalisations obtenues par l’Azerbaïdjan

  • 18.09.2025 [15:22]

Déplacement de la commissaire européenne à l’Elargissement à Aghdam

  • 18.09.2025 [15:06]

France / Mobilisation du 18 septembre : 230 actions recensées, 95 blocages et 58 interpellations selon Bruno Retailleau

  • 18.09.2025 [15:06]

Les cours du pétrole reculent sur les bourses mondiales

  • 18.09.2025 [14:55]

Le Premier ministre azerbaïdjanais entame une visite de travail au Kirghizistan

  • 18.09.2025 [14:42]

Volodymyr Zelensky ratifie l’Accord de partenariat centenaire entre l’Ukraine et le Royaume-Uni

  • 18.09.2025 [14:25]

L'IA devrait augmenter le commerce mondial de près de 40% d'ici 2040, selon un rapport de l'OMC

  • 18.09.2025 [13:57]

Classement mondial masculin FIFA : L’Espagne de retour au sommet et le Maroc gagne une place (11e, +1)

  • 18.09.2025 [13:16]
Le président azerbaïdjanais reçoit la commissaire européenne à l’élargissement VIDEO

Le président azerbaïdjanais reçoit la commissaire européenne à l’élargissement VIDEO

Le procès des citoyens arméniens accusés de plusieurs crimes se poursuivra la semaine prochaine

  • 18.09.2025 [12:51]

France / Grèves du 18 septembre : forte mobilisation en cours, premiers incidents signalés

  • 18.09.2025 [12:27]

Le cours du pétrole azerbaïdjanais termine en progression

  • 18.09.2025 [12:10]

Donald Trump déclare Antifa « organisation terroriste intérieure »

  • 18.09.2025 [11:42]

De la sécheresse au déluge : un rapport de l’OMM met en évidence un cycle de l’eau de plus en plus perturbé

  • 18.09.2025 [11:28]

Les prix de l’or et de l’argent en baisse sur les bourses

  • 18.09.2025 [10:59]

Le 12e Forum Xiangshan ouvre ses portes à Pékin

  • 18.09.2025 [10:23]

Le chef de la diplomatie Cho Hyun sollicite Pékin pour ramener Pyongyang au dialogue

  • 18.09.2025 [10:18]

Le 18 septembre, c’est la Journée nationale de la musique en Azerbaïdjan

  • 18.09.2025 [10:09]

La coopération avec l’Université Bahçesehir de Chypre au menu des discussions

  • 17.09.2025 [21:04]

Le développement des relations économiques avec le Bélarus au menu des discussions

  • 17.09.2025 [20:50]

Entretien entre la présidente du Milli Medjlis azerbaïdjanais et la présidente de l'Assemblée nationale du Cambodge

  • 17.09.2025 [20:27]

Sahibé Gafarova : Pour réussir, l’égalité des droits entre les femmes et les hommes doit devenir une valeur fondamentale de la société

  • 17.09.2025 [20:01]

La présidente du Milli Medjlis azerbaïdjanais prononce un discours lors d’un forum en Malaisie

  • 17.09.2025 [19:44]

Le Kazakhstan reprend le transit de son pétrole via l'oléoduc Bakou-Tbilissi-Ceyhan (BTC)

  • 17.09.2025 [19:30]

Les pays européens s’arrachent les médecins étrangers

  • 17.09.2025 [19:07]

Bakou accueillera le premier Forum international d’investissement d’Azerbaïdjan

  • 17.09.2025 [18:47]

L’UE ouvre un bureau permanent du Parlement européen à Kiev

  • 17.09.2025 [18:32]

Khodjaly : La restauration de 128 maisons est prévue pour 2026 dans le village de Badara

  • 17.09.2025 [18:01]

Rome : un concert dédié au 140e anniversaire du compositeur azerbaïdjanais Uzeyir Hadjibeyli

  • 17.09.2025 [17:45]

La Russie prête à approfondir sa coopération économique et énergétique avec les Etats-Unis

  • 17.09.2025 [17:07]

Abidjan accueille les travaux du 16ème colloque de l’Association Internationale des Services du Trésor

  • 17.09.2025 [16:31]

France/Mobilisation du 18 septembre: 80 000 policiers et gendarmes, 24 Centaures et 10 canons à eau déployés

  • 17.09.2025 [16:04]

D’ici la fin de l’année, 58 maisons devraient être rendues habitables dans le village de Dachboulag

  • 17.09.2025 [15:49]

Paris : enquête ouverte après le vol de pépites d’or au Muséum d’Histoire naturelle

  • 17.09.2025 [15:39]

Le prix du pétrole azerbaïdjanais en forte progression

  • 17.09.2025 [14:22]