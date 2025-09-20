Entretien en tête-à-tête du président azerbaïdjanais avec son homologue rwandais VIDEO
Bakou, 20 septembre, AZERTAC
Les présidents de la République d’Azerbaïdjan et de la République du Rwanda, MM. Ilham Aliyev et Paul Kagame, se sont entretenus en tête-à-tête samedi 20 septembre.
