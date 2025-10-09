Entretien en tête-à-tête entre les présidents Aliyev et Poutine à Douchanbé  MIS A JOUR-2 VIDEO

Douchanbé, 9 octobre, AZERTAC

Le président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, a eu le 9 octobre, à Douchanbé, un entretien en tête-à-tête avec le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine.

Prenant la parole à la réunion, le président Vladimir Poutine a déclaré :

- Cher Ilham Heydarovitch,

Nous nous sommes rencontrés tout récemment – bien que brièvement – à Pékin. Avant cela, nous avions eu plusieurs échanges téléphoniques.

Je souhaiterais commencer notre rencontre par le sujet le plus sensible : la tragédie aérienne qui s’est produite dans notre ciel. Dès notre première conversation téléphonique, je me suis non seulement excusé du fait que cette tragédie ait eu lieu dans le ciel russe, mais j’ai également exprimé mes condoléances les plus sincères aux familles des victimes. Je tiens à réitérer tout cela et à souligner que, comme convenu, nous apportons bien entendu toute l’aide possible à l’enquête.

L’enquête touche à sa fin, et nous pouvons désormais évoquer, dans l’ensemble, les causes de cette tragédie, de cette catastrophe. Elle est liée à plusieurs circonstances.

La première est qu’un drone ukrainien se trouvait dans le ciel. Nous observions simultanément trois de ces drones qui avaient franchi la frontière de la Fédération de Russie durant la nuit, le jour de la tragédie.

La deuxième raison réside dans des défaillances techniques du système de défense aérienne russe lui-même. Les deux missiles qui ont été tirés n’ont pas touché directement l’avion – sinon celui-ci se serait écrasé immédiatement – mais ont explosé, peut-être en autodestruction, à quelques mètres, environ 10 mètres. Ainsi, les dégâts se sont produits, mais principalement non pas par des éléments de combat, mais très probablement par des débris des missiles. C’est pourquoi le pilote a interprété l’impact comme une collision avec une volée d’oiseaux, ce qu’il a signalé aux contrôleurs aériens russes, et tout cela est enregistré dans les fameuses « boîtes noires ». Il lui a également été conseillé – ce qui est clairement enregistré dans les boîtes noires – d’atterrir à Makhatchkala, mais il a décidé de retourner à son aéroport de base, puis au Kazakhstan. Néanmoins, les faits restent tels quels.

Je viens de vous présenter les causes de la tragédie. Tout cela figure dans les documents, après une analyse minutieuse des caractéristiques techniques de ce qui s’est passé et une vérification pas-à-pas des résultats de la fameuse « boîte noire ».

Nous avons également discuté de ce sujet plus tard. Bien sûr, tout ce qui est nécessaire dans de tels cas, dans ces tragédies, sera pris en charge du côté russe en matière d’indemnisation, et une évaluation juridique des actes de tous les responsables sera effectuée.

Évidemment, ces paroles liées à la tragédie, destinées à apporter un soutien moral aux familles, ne résolvent pas le problème principal – celui de ramener à la vie les personnes qui ont perdu la vie dans cette tragédie.

Mais notre devoir, je le répète encore une fois, et comme nous en avons convenu dès le départ, est d’évaluer de manière objective de tout ce qui s’est passé et de mettre en lumière les véritables causes. Cela nécessite toutefois un certain temps. Pour pouvoir mettre définitivement un point final, il faudra probablement encore un certain temps. Mais dans l’ensemble, je vous ai présenté l’essentiel de ce qui m’a été communiqué littéralement à la veille de notre rencontre, hier ou avant-hier. Même, pour être honnête, cette nuit j’ai appelé Moscou pour savoir s’il y avait des détails supplémentaires. Pratiquement tout ce que je sais, je vous l’ai raconté. Ceci est le premier point.

Deuxième point. Je tiens à souligner que, malgré cela, nos intérêts – des intérêts mutuels dans de nombreux domaines – coïncident et sont très proches. Et tout d’abord, bien sûr, il s’agit des relations commerciales et économiques. Malgré toutes les nuances liées à cette tragédie dont je viens de parler et certains événements qui en ont découlé, les relations commerciales et économiques se sont développées et se développent avec succès. L’année dernière, nous avons enregistré une augmentation d’environ 6 %, et cette année, les échanges commerciaux ont déjà augmenté de plus de 16 %. C’est un très bon indicateur.

Nos liens humanitaires ont toujours été à un niveau élevé grâce à votre attention à ce sujet. Mais nous en reparlerons encore. Et nous vous en remercions d’une part, et d’autre part, bien sûr, de notre côté, nous ferons tout pour maintenir cette dynamique.

Et, bien sûr, concernant la situation dans la région et les scènes internationales, nos ministères des affaires étrangères ont toujours travaillé en étroite collaboration. J’espère que cette coopération ne sera pas seulement rétablie, mais qu’elle se poursuivra dans l’esprit de nos relations, dans l’esprit de notre alliance. Nous n’oublions jamais cela, nous nous souvenons du traité qui a été signé il n’y a pas si longtemps, et de notre côté, nous ferons tout pour en mettre en œuvre toutes les dispositions principales.

Je vous remercie.

x x x

Le président Ilham Aliyev a ensuite pris la parole :

- Merci beaucoup, Vladimir Vladimirovitch.

Tout d’abord, je voudrais vous remercier pour cette rencontre. Comme vous l’avez mentionné, nous nous sommes brièvement vus à Pékin, et il y a littéralement deux jours, je vous ai également appelé à l’occasion de votre anniversaire. Je voudrais saisir cette occasion pour vous féliciter à nouveau et vous présenter mes meilleurs voeux, à vous, à vos proches et au peuple russe ami.

Et bien sûr, je tiens à vous exprimer une reconnaissance particulière pour ces informations détaillées concernant la tragédie de décembre dernier que l’avion des compagnies aériennes azerbaïdjanaises a subie. Nous avons été en contact dès le début. Comme vous vous en souvenez, ce jour tragique, je me rendais à une rencontre à Saint-Pétersbourg et, directement depuis l’avion, lorsque j’en ai été informé, je vous ai appelé et nous nous sommes exprimé mutuellement nos condoléances. Je vous ai également demandé de transmettre à nos homologues, qui participaient aussi à cet événement, que je ne pourrais pas assister au sommet informel de la CEI pour des raisons objectives.

Je voudrais également vous remercier pour suivre personnellement cette situation. Comme nous en avons échangé à plusieurs reprises, et puisque les membres de nos équipes restent constamment en contact, vous suivez personnellement le déroulement de l’enquête, et nous n’avons eu aucun doute sur son objectivité. C’est pourquoi je souhaite réitérer ma reconnaissance pour avoir jugé nécessaire d’évoquer ce sujet lors de notre rencontre.

Et comme vous l’avez souligné, cette année les relations se sont développées avec succès non seulement dans les sphères commercio-économique, mais aussi dans tous les autres domaines. Il existe une bonne dynamique dans le développement des échanges commerciaux. Dans tous les autres secteurs, il n’y a eu ni ralentissement ni recul. Au contraire, les « feuilles de route » que nous avons approuvées ensemble se mettent en œuvre avec succès.

De plus, la Commission intergouvernementale russo-azerbaïdjanaise s’est réunie récemment, la réunion a permis aux coprésidents de discuter en détail d’un large éventail de questions, et pas seulement économiques et commerciales.

Et bien sûr, aujourd’hui, nous avons une excellente occasion de passer à nouveau en revue l’ordre du jour, qui est assez vaste et positif. Je vous remercie encore pour ces informations et suis convaincu que les messages que nous transmettons aujourd’hui à nos sociétés seront également bien accueillis.

Le président Vladimir Poutine : Merci

Le président Ilham Aliyev : Merci.